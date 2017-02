Fiorentina-Udinese, probabili formazioni: dubbio Kalinic-Babacar

La Fiorentina affronta l'Udinese nel match della 24^ giornata di Serie A. Nelle ultime sette partite di campionato la Viola ha subito almeno tre gol in quattro occasioni: nello stesso periodo solo il Pescara (cinque) ha fatto peggio. La Fiorentina ha vinto tutti gli ultimi otto incontri casalinghi contro la squadra friulana in A.

QUI FIORENTINA - Sanchez out per squalifica, Sousa dovrebbe sostituirlo con Tomovic. Kalinic non ha ancora smaltito il trauma contusivo al ginocchio destro, l'attaccante è monitorato quotidianamente: se non ce la fa riecco Babacar. Saponara sta risolvendo un problema alla caviglia e dovrebbe essere convocato. Ilicic partirà dalla panchina.

QUI UDINESE - Out Gnoukouri (fermato per problemi cardiaci) e Faraoni (infortunato), Delneri ritrova il ghanese Badu al rientro dalla Coppa d'Africa. In ballottaggio Fofana e Kums in mediana, con l'ex Manchester City favorito. Sugli esterni confermati Samir e Jankto che tanto bene stanno facendo.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino, Borja Valero, Milic; Bernardeschi, Ilicic; Kalinic. All. Sousa. Squalificati: Sanchez Indisponibili: Dragowski

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. All. Delneri Indisponibili: Faraoni.