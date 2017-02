Fiorentina-Udinese 3-0 | Vittoria nel segno della B: riscatto viola

1 / 3

La Fiorentina vince 3 a 0 contro l'Udinese nel match della 24^ giornata di Serie A. Si gioca a ritmi bassi al Franchi e l'equilibrio lo spezza al 41' Borja Valero. Nella ripresa arriva il raddoppio di Khouma Babacar grazie ad una deviazione di Samir. Nel finale Federico Bernardeschi su rigore chiude i giochi.

PRIMO TEMPO - Dopo 60 secondi si vede Babacar che riceve da Vecino e tira potente ma centrale, respinto da Karnezis e allontanato da un compagno in angolo. I friulani rispondono con Fofana. Gran sventola del centrocampista ospite al volo, su respinta di Tomovic per allontanare il cross di Widmer da destra. Per poco non ci è arrivato Zapata. Il tentativo del francese è bloccato da Tatarusanu.

Si gioca a ritmi bassi ma con molto equilibrio. Al 20' protesta l'Udinese per un contatto in area tra Widmer e Milic: episodio sospetto. Risponde subito la Viola con un bel tiro di Badelj disinnescato dall'attento Karnezis. Al 29' tegola per la Fiorentina: Bernardeschi, diffidato, si becca il giallo e salterà il match contro la Fiorentina.

Al 40' Viola, a sorpresa, in vantaggio. Nasce tutto da Bernardeschi, che riceve tra le linee perso da Fofana e Hallfredsson: il 10 spara con il mancino, centrando però la traversa. La palla rimbalza nelle zone di Borja Valero, che stoppa e manda all'angolino. Fiorentina avanti. Al 44' proteste gigliate per un contatto Samir-Chiesa: altro episodio da rivedere.

