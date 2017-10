Fiorentina-Udinese 2-1, le pagelle dei viola: Thereau spietato, positivo Benassi

Grazie a due goal realizzati dall'ex di turno Thereau, la Fiorentina è riuscita a imporsi 2-1 sull'Udinese nella gara delle 12:30 della 9a giornata di Serie A. I viola hanno disputato un ottimo primo tempo contraddistinto da tante occasioni create (due pali colpiti). Nella ripresa, nonostante il doppio vantaggio, i padroni di casa hanno allentato la presa quel tanto che è bastato a consentire all'Udinese di riaprire la partita, un aspetto di cui sicuramente Pioli - che aveva chiesto concentrazione per tutta la gara - non potrà essere felice. Nonostante ciò il tecnico dei toscani può trarre segnali incoraggianti. Ora bisogna lavorare sulla continuità.

I migliori Today

Thereau 7,5: Ritrovare i suoi ex compagni non gli crea alcun imbarazzo. Anzi. Colpisce due volte con due reti da opportunista. E le reti potevano essere addirittura tre, se Angella e il palo non si fossero "intromessi".

Benassi 6,5: Ricollocato con sua grande soddisfazione nella posizione di mezz'ala l'ex Torino riesce a esprimersi con più sicurezza. Prova spesso a impensierire il portiere avversario con botte dalla distanza.

Veretout 6,5: E' sempre più uno dei leader del centrocampo viola. Da uno dei suoi soliti bolidi dalla distanza nasce la rete del raddoppio di Thereau.

Astori 6,5: Gara attenta del centrale difensivo che, oltre ad arginare con puntualità gli avanti bianconeri, si vede negare la gioia del goal per una giusta chiamata dell'arbitro.

I peggiori Today

Simeone 6: La prestazione dell'argentino non è insufficiente, visto che fornisce anche l'assist per la rete del vantaggio di Thereau, l'unico neo in una partita comunque generosa è la sua poca incisività nella ripresa.

Badelj 5,5: L'apporto alla manovra viola, che passa sempre dai suoi piedi non manca, oggi però è più impreciso del solito, specie in fase d'appoggio.

Il tabellino di Fiorentina-Udinese 2-1

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello 6; Laurini 6, Pezzella 6, Astori 6, Biraghi 6; Benassi 6,5 (76' Vitor Hugo 6), Badel 5,5j, Veretout 6,5; Chiesa 6,5 (80' Eysseric sv), Thereau 7,5 (84' Sanchez sv), Simeone 6. A disp.: Dragovski, Milenkovic, Olivera, Gaspar, Zekhnini, Hagi, Cristoforo, Babacar. All.: Pioli 6



UDINESE (4-3-3): Bizzarri 5,5; Widmer 5,5 (46' Adnan 6), Angella 6,5, Nuytinck 5,5, Samir 6,5; Fofana 5,5 (69' Perica 6), Barak 5,5, Jankto 6; De Paul 6,5, Maxi Lopez 5, Lasagna 5 (46' Matos 6). A disp.: Scuffet, Borsellini, Danilo, Pezzella, Ingelsson, Hallfredsson, Bajic, Ewandro. All.: Delneri 5,5

Arbitro: Irrati di Pistoia

Marcatori: 28', 57' Thereau (F), 72' Samir (U)

Ammoniti: Samir (U), Veretout (F)