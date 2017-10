Fiorentina-Torino, le probabili formazioni: Pioli punta su Simeone, Babacar ancora in panca

Il programma del turno infrasettimanale di Serie A, il secondo di questa stagione, prevede che la Fiorentina affronti il Torino questa sera al Franchi (ore 20:45).

Le due formazioni, appaiate a quota 13 in classifica, fino ad ora non hanno avuto un rendimento costante. I viola, dopo essere passati al 4-3-3 sembrano aver trovato la formula per esprimersi al meglio, come dimostrato dai due successi consecutivi con Udinese e Benevento. I granata, invece - sconfitti in casa dalla Roma nell'ultimo turno - non vincono in campionato da oltre un mese e nelle ultime quattro uscite hanno raccolto solo due punti. Il fattore casa e la forma recente sembrano far pendere il pronostico a favore della squadra di Pioli, tuttavia, è più realistico immaginare una gara combattuta fra due formazioni che a detta degli addetti ai lavori potrebbero contendersi un piazzamento per la prossima edizione dell'Europa League. A

Come arriva la Fiorentina

Vi sono ampie probabilità che Pioli confermi un undici molto simile a quello visto sul campo del Benevento. La formazione potrebbe addirittura essere la stessa. I principali dubbi del tecnico - che non potrà ancora avere a disposizione Saponara, mentre recupera Gil Dias - riguardano il ballottaggio tra Laurini e Bruno Gaspar, con il francese in vantaggio. In attacco, specie dopo le parole di ieri dell'allenatore viola, difficile ipotizzare una partenza di Babacar dal 1' nonostante l'impatto decisivo avuto al Vigorito: il centravanti titolare dovrebbe essere ancora una volta il Cholito Simeone.

Come arriva il Torino

A Firenze, oltre a Belotti - l'assente più importante tra le fila granata - Mihajlovic non potrà contare nemmeno sugli indisponibili Ansaldi, Obi e Lyanco. Recuperato, invece, Acquah che però partirà dalla panchina. La formazione piemontese dovrebbe disporsi in campo con il consueto 4-2-3-1. In difesa il rientrante Barreca dovrebbe prendere il posto di Molinaro, mentre in attacco a fare da terminale offensivo ci sarà ancora il givoane Sadiq, alle cui spalle agirà il trio composto da Iago Falque, Ljajic e Niang.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino

FIORENTINA (4-3-3) - Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau. All.: Pioli

TORINO (4-2-3-1) - Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Barreca; Rincon, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Niang; Sadiq. All.: Mihajlovic

Arbitro: Mariani di Aprilia

Calcio d'inizio: 20:45

Diretta TV: Sky Calcio 6/Premium Calcio 4