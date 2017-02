Fiorentina-Torino, probabili formazioni: Ilicic per il riscatto

La Fiorentina affronta il Torino nel posticipo della 26^ giornata di Serie A. In casa la Viola non perde con il Torino dall'ottobre 1976: nelle successive 26 gare ben 14 vittorie della Fiorentina e 12 pareggi. Solo Empoli e Palermo, però, hanno peggiorato il proprio rendimento più della Fiorentina rispetto alla 25ª giornata dello scorso campionato: nove punti in meno per la Viola.

QUI FIORENTINA - La disfatta in Europa League rischia di lasciare strascichi anche in campionato. Contro il Torino Paulo Sousa dovrà fare fronte alla squalifica di Vecino: a centrocampo al fianco di Badelj opzione Cristoforo, mentre Saponara sarebbe una scelta decisamente più offensiva.

QUI TORINO - Ancora out Rossettini e Castan, la difesa dovrebbe vedere Moretti e Ajeti come centrali, a centrocampo dovrebbe tornare il regista Valdifiori, confermato il tridente d'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-4-1-2): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Chiesa, Borja Valero, Badelj, Olivera; Ilicic, Bernardeschi; Kalinic. All. Sousa

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic