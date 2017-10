Fiorentina-Torino 3-0: Benassi-Simeone-Babacar, granata al tappeto

Secondo successo di fila per la Fiorentina che ha sconfitto 3-0 il Torino al Franchi. Partita in discesa per i viola: vantaggio di Benassi nel primo tempo (secondo goal consecutivo per il centrocampista ndr) e reti di Simeone e Babacar (su rigore) a suggellare i tre punti. Nonostante un buon inizio, prestazione sottotono del Torino che continua il suo momento infelice (tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque gare). Con questo successo i toscani agguantano il settimo posto in classifica a pari merito col Milan, avvicinandosi alla zona valida per un piazzamento europeo.

La partita

Inizio di personalità del Torino che nei primi minuti manovra stabilmente nella metà campo toscana. Con lo scorrere del cronometro la squadra di Pioli guadagna metri e all'11' ci prova per la prima volta con un tiro a incrociare di Thereau che però si perde sul fondo. Intorno al 20' Pioli è costretto a rinunciare proprio al francese per un problema muscolare, al suo posto il connazionale Eysseric. Il Torino ha una buona chance con Iago Falqué che per poco non sfrutta un errore in disimpegno di Sportiello, ma viene punito al 29' dall'ex di turno Benassi, splendidamente servito da Simeone proprio come a Benevento. Dopo la rete del vantaggio viola, i granata sfiorano immediatamete il pari con una traversa colpita da Moretti e ci riprovano con un tiro di Ljajic responto da Sportiello. Il primo tempo si chiude con la squadra di Pioli avanti 1-0.

La ripresa si apre con un cambio tra le fila dei piemontesi: Mihajlovic manda in campo Berenguer al posto di Sadiq. I granata colpiscono una traversa dopo 2' con Niang, servito in maniera impecabile da Ljajic. La Fiorentina ci riprova in successione con Chiesa, Benassi ed Eysseric, ma la mira in tutti e tre i casi non è delle migliori. Al 63' viola ancora vicini al raddoppio con una conclusione insidiosa di Chiesa su cui SImeone non riesce ad avventarsi per un soffio. Sono le prove generali per il raddoppio che arriva al 66' con uno splendido tiro del Cholito che s'insacca al sette. Subito dopo la rete l'argentino viene sostituito con Babacar. Il senegalese, così com'era capitato col Benevento, è subito decisivo al suo ingresso in campo poiché è lui a trasformare il calcio di rigore del 3-0 concesso da Mariani per atterramento di Veretout (espulso Barreca) con cui cala definitivamente il sipario sulla partita.

Il tabellino di Fiorentina-Torino 3-0

FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Laurini (79' Gaspar), Astori, Pezzella, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau (20' Eysseric). A disp.: Dragowski, Milenkovic, Sanchez, Hagi, Olivera, Cristoforo, Lo Faso, Dias, Vitor Hugo, Gaspar. Allenatore: Pioli.

TORINO (4-2-3-1): Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Barreca; Rincon (68' Valdifiori), Baselli; Falque (77' Molinaro), Ljajic, Niang; Sadiq (46' Berenguer). A disp.: Ichazo, Milinkovic-Savic, Bonifazi, Acquah, Burdisso, Gustafson, De Luca, Edera, Boyè. All.: Mihajlovic.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 29' Benassi (F), Simeone (F), rig. Babacar (F)

Ammonito: Baselli, Rincon, Moretti (T), Astori (F)