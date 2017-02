Fiorentina-Torino 2-2 | Altra rimonta subita: Sousa sempre più in bilico

La Fiorentina pareggia 2 a 2 contro il Torino nel match della 26^ giornata di Serie A. Dopo appena 8 minuti Riccardo Saponara, con il suo primo gol viola, apre le danze. Prima dell'intervallo Nikola Kalinic raddoppia. Nella ripresa Andrea Belotti sbaglia un rigore calciandolo sulla traversa, poi si riscatta e con una doppietta pareggia i conti.

PRIMO TEMPO - Fiorentina che si schiera dunque con un 4-2-3-1: in difesa Sanchez a sinistra e non a destra, dove c'è Salcedo. Nei tre dietro Kalinic ci sono Tello a sinistra, e Saponara dietro a Kalinic.

Al minuto 8 la Viola passa. Parte tutto dal solito generoso Chiesa, che sulla destra prova a sfondare di forza. Palla che arriva a Borja Valero: conclusione respinta da Hart sulla quale si fionda Saponara, perso da Lukic. Al 16' Kalinic sfiora il 2 a 0 ma Hart glielo nega. Il Torino, sdordito, ci prova ma senza essere pericoloso.

Al 33' Chiesa illumina per Tello. Hart è ancora bravo, poi Kalinic sbaglia ancora. Al 34' Badelj va profondo su Kalinic, che appoggia di petto all'indietro su Saponara: stop e tiro al volo, fuori di poco. Al 39' Kalinic fa 2 a 0. Borja Valero crossa in area dalla bandierina, e trova Kalinic libero di battere di testa, dopo essersi divincolato tra Barreca e Zappacosta. Hart non può nulla ed è raddoppio viola. Viola avanti prima dell'intervallo.