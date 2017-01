Calciomercato Fiorentina, Corvino prova il doppio colpo Ardaiz e Skhiri

La Fiorentina guarda al presente e al futuro. Pantaleo Corvino nelle ultime ore sta trattando Joaquin Ardaiz, attaccante mancino, extracomunitario, di 18 anni. La Fiorentina ha offerto quattro milioni al Danubio, proprietario del cartellino, per bruciare la concorrenza.

Sarebbe un colpo in prospettiva. Pronto, invece, per la Serie A Ellyes Skhiri, 22enne del Montpellier. Per questo centrocampista la Fiorentina ha formulato un'offerta di 5 milioni, giudicata però troppo bassa dal club francese. Nato in Francia ma nazionale tunisino, Skhiri è un giocatore dotato anche di grande forza fisica. Si tratta.