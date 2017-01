Calciomercato Fiorentina: se Kalinic parte, l'alternativa è Zaza

Nikola Kalinic è sempre più tentato dal Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro. L'attaccante croato ha giurato amore alla Viola, ma una offerta faraonica potrebbe far vacillare le sue intenzioni di restare in Italia.



I cinesi offrono 45 milioni di euro e con i bonus si arriverebbe ai 50. Difficile dire di no. La dirigenza toscana non vuole farsi trovare impreparata e già sonda il terreno per Simone Zaza, fuori dai piani del West Ham e pronto a far ritorno nel campionato di Serie A. Pantaleo Corvino ha parlato con il padre del ragazzo e la disponibilità c'è.