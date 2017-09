La Fiorentina scende in campo per 'Corri la vita'

Anche quest’anno la ACF Fiorentina sostiene l'associazione "Corri la Vita ONLUS". Sabato 16 settembre alle 18 i Viola organizzano una speciale raccolta fondi per la lotta al tumore al seno, durante la partita del campionato di Serie A Fiorentina vs Bologna all'Artemio Franchi.

Con la speranza di un nuovo successo per i ragazzi allenati dal mister Stefano Pioli - che tutti insieme hanno posato sorridenti con la maglia ufficiale di "Corri la vita 2017" di colore blu navy realizzata da Salvatore Ferragamo - gli organizzatori confidano nella generosità dei tifosi viola,che ogni anno rispondono con grande entusiasmo.

Dal 2006 ad oggi questi appuntamenti hanno permesso di raccogliere e donare più di 63.000 euro che sono andati ad aggiungersi ai fondi destinati a progetti specializzati nella cura e nell’assistenza psico-fisica di donne malate di tumore al seno.

Le iscrizioni alla XV edizione di "Corri la vita", in programma domenica 24 settembre alle 9 in piazza Vittorio Veneto, proseguono fino al 22 settembre nei punti di iscrizione in città, fino al 21 settembresul sito corrilavita.it, con ritiro della maglietta e del pettorale, obbligatorio per partecipare, sabato 23 (dalle 10 alle 17) e la mattina di domenica 24 (dalle 8 alle 9) in Piazza Vittorio Veneto.

Per chi non potrà essere a Firenze, è possibile ricevere a casa la maglietta ufficiale di "Corri la vita 2017" senza spese di spedizione, a fronte di una donazione minima di 10 euro tramite il sito corrilavita.it, grazie alla collaborazione con il corriere espresso BRT e BoxOffice.

A dar il via alla corsa sarà il campione olimpico Niccolò Campriani. La celebre presentatrice Mara Venier sarà la madrina di questa edizione.