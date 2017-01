Calciomercato Fiorentina, blitz viola per Saponara: ecco l'offerta

La Fiorentina ci prova per Riccardo Saponara, fantasista dell'Empoli. Le parti sono in contatto per cercare di chiudere nelle prossime ore. Un vero e proprio blitz, quello di Panteleo Corvino secondo Sky Sport, che sta cercando di aggiudicarsi il trequartista dell'Empoli. La cifra dell'operazione dovrebbe essere compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, come riferisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.