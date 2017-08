Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni: rientrano Badelj e Chiesa

La seconda giornata di Serie A 2017-2018 vedrà l'esordio casalingo della Fiorentina, impegnata domani sera contro la Sampdoria.

Nella prima stagionale davanti al pubblico del Franchi i viola dovranno provare a riscattare le tre sberle rimediate a San Siro nell'esordio in campionato contro l'Inter. La squadra di Pioli, nonostante la falsa partenza di una settimana, è parsa in crescita nell'amichevole disputata contro il Real Madrid e ora dovrà fare il possibile per regalare la prima gioia stagionale ai propri tifosi. L'avversario sulla carta è abbordabile ma i viola dovranno fare i conti con una squadra che viene da un esordio positivo con vittoria in rimonta sul neo-promosso Benevento. Arbitra Doveri di Roma.

Come arriva la Fiorentina

Ad eccezione di Saponara, tutti a disposizione per Pioli che dovrebbe schierare titolare il neo-acquisto Pezzella accanto ad Astori nel cuore della difesa. Tornerà titolare Badelj, assente per problemi fisici nella gara con l'Inter. Recupero importante quello del croato come si è visto anche nella partita contro il Real. Rientrerà anche Federico Chiesa, squalificato contro i nerazzurri: l'esterno dell'under 21 azzurra dovrebbe prendere il posto del portoghese Dias nonostante la buona prova di quest'ultimo a San Siro. In attacco Simeone favorito su Babacar.

Come arriva la Sampdoria

Tra i liguri non recupera Viviano che non partirà con la squadra: al suo posto, a difendere i pali blucerchiati vi sarà Cristian Puggioni. Nel 4-3-1-2 disegnato da Giampaolo Sala e Regini dovrebbero agire da terzini con Silvestre e Ferrari al centro della difesa. Centrocampo di qualità con Torreira, Barreto e Praet. In avanti occhio a Gaston Ramirez, al ritorno in Serie A: l'uruguagio agirà alle spalle delle due punte Quagliarella e Caprari.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Olivera; Badelj, Veretout; Chiesa, Benassi, Eysseric; Simeone. All.: Pioli

SAMPDORIA (4-3-1-2) - Puggioni; Sala, Silvestre, Ferrari, Regini; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Caprari. All.: Giampaolo

Arbitro: Doveri di Roma 1