Fiorentina-Sampdoria, le pagelle dei viola: Badelj e Gil Dias i migliori, male Tomovic

Ancora una sconfitta per la Fiorentina finita al tappeto anche contro la Sampdoria nell'esordio stagionale davanti al pubblico del Franchi.

I viola hanno incassato il secondo ko consecutivo dopo il 3-0 di San Siro pagando caro grosse disattenzioni difensive. Come nella gara contro i nerazzurri la squadradi Pioli è apparsa più sciolta nella ripresa. Il maggiore cinismo sottoporta dei blucerchiati, tuttavia, ha fatto la differenza. Il tecnico dei toscani dovrà adesso sfruttare a suo favore la sosta per cercare di integrare al meglio i nuovi arrivati e perfezionare gli automatismi in difesa e in attacco.

I migliori Today

Badelj 6,5: Il croato è di fondamentale importanza nelle geometrie della squadra viola. Stasera trova anche la via del goal, purtroppo per lui e per i suoi compagni, però, non basta.

Gil Dias 6: Entra al posto dell'infortunato Eysseric e ha subito un buon impatto sulla gara con diverse occasioni create. Deve crescere in fase realizzativa

Bruno Gaspar 6: Positivo il suo ingresso in campo nella ripresa. Nonostante un'amnesia iniziale su Caprari che rischia di costare caro alla Fiorentina, si riprende rapidamente con discese interessanti e l'assist vincente per Badelj.

I peggiori Today

Tomovic 4,5: Dopo gli errori di marcatura nella gara con l'Inter macchia la sua prestazione con un'altra ingenuità causando il rigore con cui Quagliarella porta i suoi sul 2-0.

Simeone 5: Un passo indietro rispetto alla gara di San Siro. A volte si intestardisce eccessivamente nel cercare la soluzione personale con risultati opposti a quelli sperati.

Babacar 5,5: Non è mai facile entrare a freddo e risultare decisivi, se vuole mettere in crisi Pioli, però, il senegalese deve cercare di sfruttare con ben altra cattiveria le occasioni a sua disposizione.

Il tabellino e le pagelle di Fiorentina-Sampdoria 1-2

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello 5.5; Tomovic 4,5 (46' Gaspar 6), Pezzella 5,5, Astori 5,5, Biraghi 6; Veretout 5.5, Badelj 6.5; Chiesa 5.5, Benassi 5.5 (75' Babacar 5,5), Eysseric sv (20' Dias 6); Simeone 5. A disp.:: Cerofolini, Dragowski, Milenkovic, Sanchez, Zekhnini, Hagi, Olivera, Cristoforo, Francescoli.​All.: Pioli 6.

SAMPDORIA (4-3-1-2) - Puggioni 6; Sala 6 (68' Bereszynski 5.5), Silvestre 6, Regini 6, Murru 5,5 (56' Ferrari 6); Linetty 6, Torreira 6,5, Praet 6,5, Ramirez 7,5 (76' Alvarez sv); Caprari 6.5, Quagliarella 7. A disp.: Krapikas, Tozzo, Djuricic, Barreto, Verre, Leverbe, Capezzi, Kownacki. ​All.: Giampaolo 7.

Arbitro: Doveri di Roma 1

Marcatori: 32' Caprari (S), 35' rig. Quagliarella (S), 50' Badelj (F)

Ammoniti: Praet, Tomovic, Silvestre, Chiesa, Torreira, Quagliarella e Badelj