Coppa Italia - Fiorentina-Roma 7-1, le pagelle: serata magica per Chiesa, Mirallas ispira

In qualsiasi modo vada a finire questa edizione della Coppa Italia, i tifosi della Fiorentina ricorderanno a lungo il quarto di finale contro la Roma, sconfitta con un rotondissimo e inaspettato 7-1.

Vincere sarebbe stato già di per sé un ottimo traguardo per i ragazzi di Pioli ma farlo in maniera così altisonante rende davvero speciale quanto accaduto al Franchi. Serata perfetta per i viola, che al termine del primo tempo erano in vantaggio 3-1 e nella ripresa hanno fatto persino meglio realizzando altre 4 reti al cospetto di una Roma insolitamente piccola. E' vero che la squadra di Di Francesco aveva palesato qualche problema di tenuta mentale ma nessuno si sarebbe aspettato una debacle di tale portata.

Sarà una gara da ricordare per Federico Chiesa, autore di una tripletta e sempre più trascinatore della squadra toscana ma buone indicazioni sono arrivate anche dal resto dei viola, in particolare da Mirallas, autore di due assist.

I migliori Today

Chiesa 8,5: Demolisce da solo la Roma con una prestazione da urlo. Dopo 20 minuti ha già colpito due volte. A inizio ripresa fa tremare lo stadio per una botta al ginocchio ma poi si riprende più così bene da segnare il terzo sigillo, quello che gli permette di portare a casa il pallone.

Mirallas 7: Preferito a Simeone nel tridente offensivo, il belga non delude le aspettative di Pioli e confeziona due passaggi vincenti per Chiesa. In particolare il secondo assist è di rara bellezza.

Muriel 6,5: Terza gara ufficiale in viola, quarta rete per il colombiano che timbra il cartellino anche stasera con una rete nel primo tempo. Nella ripresa cala ma la sua prestazione è comunque positiva.

Simeone 6,5: Lasciato in panchina a inizio gara, entra in campo con poco meno di 20 minuti da giocare e risponde "presente" firmando le ultime due reti dell'incontro con una Roma già a pezzi.

Benassi 6,5: Il vizio del goal sembra ormai essere incurabile: ottavo sigillo stagionale per il centrocampista, il primo in Coppa Italia.

Lafont 6,5: Non può nulla sulla sassata di Kolarov ma è bravo a negare un altro goal ai giallorossi un colpo di testa a botta sicura di Zaniolo.

Tabellino e pagelle di Fiorentina-Roma 7-1

FIORENTINA (4-3-3) – Lafont 6,5; Milenkovic 6, Pezzella 6, Vitor Hugo sv (21’ Laurini 6), Biraghi 6,5; Benassi 6,5, Edimilson 6,5, Veretout 6,5; Chiesa 8,5 (77’ Gerson 6), Muriel 6,5 (73’ Simeone 6,5), Mirallas 7. A disp.: Terracciano, Brancolini, Diks, Ceccherini, Hancko, Norgaard, Dabo, Pjaca, Thereau. All.: Pioli 7

ROMA (4-2-3-1) – Olsen 5; Florenzi 5, Manolas 4,5, Fazio 4,5, Kolarov 6; Nzonzi 4,5 (46’ Lo. Pellegrini 5), Cristante 5; Zaniolo 5,5, Pastore 4.5, El Sharaawy 5 (76’ De Rossi sv); Schick 5. A disp.: Fuzato, Greco, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Marcano, Santon, Coric, Riccardi. All.: Di Francesco 4

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Marcatori: 7’, 18’, 74’ Chiesa (F), 28’ Kolarov (R), 33’ Muriel (F), 65’ Benassi (F), 79’, 89' Simeone (F)

Note - Ammoniti: Zaniolo (R), El Sharaawy (R), Lo. Pellegrini (R); Espulsi: Dzeko (R) per proteste