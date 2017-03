Fiorentina-Partizan Belgrado, accordo raggiunto per Milenkovic e Vlahovic

La Fiorentina e il Partizan Belgrado hanno raggiunto un accordo nelle ultime ore per Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic. La settimana prossima, come annuncia l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, le due società formalizzeranno l'intesa e metteranno nero su bianco sulla base di 5 milioni più il 15% sulla futura rivendita per il primo, e di 1,5 milioni di euro per il secondo.

L'arrivo di Vlahovic, comunque, è previsto a partire dal 2018. La Fiorentina si muove d'anticipo, e piazza due colpi di prospettiva: Milenkovic e Vlahovic nel futuro della Viola.