Viola, oggi non si gioca: il Coronavirus stoppa le partite di Women's e Primavera

Le disposizioni del Governo italiano che ieri sera ha annunciato il rinvio di tutti gli eventi sportivi in Lombardia e Veneto, ricade anche sull'Acf Fiorentina.

La Primavera di Emiliano Bigica, attesa oggi in campo alle 14:30 contro il ChievoVerona, non giocherà la sua partita, fondamentale in ottica salvezza.

Lo stesso vale per la Fiorentina Women’s, che nel pomeriggio avrebbe dovuto affrontare il Milan nella decisiva sfida per il secondo posto in ottica Champion's. Anche per le ragazze viola di Cincotta, partita rinviata a data da destinarsi.