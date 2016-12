Fiorentina-Napoli, probabili formazioni: Borja out. Torna Badelj

La Fiorentina ospita il Napoli, nell'ultimo match del 2016. Per la partita del Franchi, Sousa non avrà a disposizione Borja Valero che prosegue il lavoro a parte e tornerà quindi per l'anno prossimo.

QUI FIORENTINA - Paulo Sousa recupera Salcedo e Badelj che hanno scontato la squalifica: entrambi dovrebbero essere schierati titolari, rispettivamente al posto di Tomovic e Sanchez. Al centro della difesa torna Gonzalo Rodriguez. Sono due i ballottaggi in essere: Chiesa-Tello e Milic-Olivera, con i primi favoriti.

QUI NAPOLI - Sarri conferma Chiriches al centro della difesa insieme ad Albiol e per Diawara in mezzo, al posto di Jorginho. Davanti, ancora spazio al tridente leggero Callejon-Mertens-Insigne. Da valutare Gabbiadini, che oggi non si è allenato per l'influenza.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Salcedo, Gonzalo Rodriguez, Astori, Milic; Vecino, Badelj; Chiesa, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic. A disp.: Lezzerini, Dragowski, Tomovic, De Maio, Sanchez, Tello, Olivera, Cristoforo, Perez, Babacar, Zarate. All.: Sousa Indisponibili: Toledo, Borja Valero

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Albiol, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: Rafael, Sepe, Strinic, Maggio, Tonelli, Maksimovic, Jorginho, Allan, Giaccherini, Rog, El Kaddouri, Gabbiadini. All.: Sarri Indisponibili: Milik, Koulibaly