Fiorentina-Napoli 3-0, le pagelle dei viola: Simeone da urlo, Badelj fondamentale

Prestazione da incorniciare per la Fiorentina che si è sbarazzata del Napoli con un rotondo 3-0. A rendere più facile la giornata dei viola l'espulsione di Koulibaly dopo neanche dieci minuti di gioco. Con l'uomo in più è salito in cattedra il cinismo di Giovanni Simeone che dopo la tripletta realizzata ricorderà a lungo questa giornata. Importantissimo per i toscani anche il rientro del capitano Badelj che tornava dopo un fastidioso infortunio e ha retto bene per oltre 80 minuti.

Gara positiva da parte di tutti gli uomini di Pioli che sono riusciti nell'impresa di arginare l'impeto del Napoli, proveniente da un'impressionante serie positiva. Con questa vittoria la formazione toscana può ancora sperare di riuscire a qualificarsi alla prossima Europa League nonostante i 4 punti di ritardo su Milan e Atalanta (i rossoneri, oltretutto, devono giocare la finale di Coppa Italia contro la Juventus e in caso di vittoria sarebbero qualificati al torneo UEFA di diritto).

I migliori Today

Simeone 8,5: Partita maiuscola del Cholito. Pronti via e propizia l'espulsione di Koulibaly. Alla mezz'ora sblocca l'incontro e non pago colpisce altre due volte nella ripresa portandosi meritatamente a casa il pallone dell'incontro.

Badelj 7: Recuperato dopo quasi un mese d'assenza il croato torna a dirigere l'orchestra viola e lo fa al meglio dimostrandosi preziosissimo nelle operazioni di smistamento del pallone e nell'interdizione. Sporca la traiettoria del corner da cui nasce il 2-0 di Simeone.

Chiesa 6,5: Reina gli nega la gioia del goal in due occasioni ma la sua prova resta comunque di spessore grazie alle sue accelerazioni devastanti che tengono in costante apprensione la retroguardia napoletana.

Biraghi 6,5: Limita efficacamente Callejon e dal suo sinistro scaturiscono spesso suggerimenti preziosi per i compagni come nel caso del primo goal di Simeone (anche se con un po' di fortuna).

Il tabellino di Fiorentina-Napoli 3-0

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello 6, Laurini 6,5 (72' Gaspar 6), Milenkovic 6,5, Pezzella 6,5, Biraghi 6,5, Veretout 6, Badelj 7 (84' Cristoforo sv), Benassi 6,5, Chiesa 6,5, Saponara 6 (74' Eysseric sv), Simeone 8,5. A disp.: Brancolini, Cerofolini, Ranieri, Hristov, Olivera, Gil Dias, Falcinelli, Thereau. All.: Pioli

NAPOLI (4-3-3) - Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho (10' Tonelli), Hamsik (68' Zielinski); Callejon, Mertens (68' Milik), Insigne. A disp.: Rafael, Sepe, Maggio, Milic, Chiriches, Machach, Rog, Ounas, Diawara. All.: Sarri

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo

Marcatori: 34', 62', 90'+3 Simeone (F)

Ammoniti: Laurini, Badelj (F), Albiol, Callejon, Milik, Insigne, Mario Rui (N)

Espulsi: Koulibaly (N) per interruzione di chiara occasione da goal