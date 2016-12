Fiorentina-Napoli, le pagelle: Bernardeschi leader. Badelj e Salcedo soffrono

I VOTI

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Salcedo 4, Tomovic 4, Astori 5,5, Olivera 6,5; Vecino 6, Badelj 5,5 (73' Sanchez 6); Chiesa 6,5, Cristoforo 5,5 (73' Zarate 7), Bernardeschi 8; Kalinic 5. A disp.: Lezzerini, Dragowski, De Maio, Tello, Milic, Ilicic, Perez, Babacar. All.: Sousa

Napoli (4-3-3): Reina 5,5; Hysaj 6, Chiriches 6,5 (43' Maksimovic 5,5), Albiol 5,5, Ghoulam 6; Zielinski 6,5 (70' Allan 6), Diawara 6,5 (86' Gabbiadini 6,5), Hamsik 6,5; Callejon 5,5, Mertens 6,5, Insigne 7. A disp.: Rafael, Sepe, Strinic, Maggio, Tonelli, Jorginho, Giaccherini, Rog, El Kaddouri. All.: Sarri

MIGLIORI TODAY

Bernardeschi 8 - Segna l'ottavo gol in campionato con una punizione deviata da Callejon. Fantastico nel gol del 2 a 2 Solito leader della Viola. Magico l'assist per Zarate nel gol del 3 a 2.

Zarate 7 - Entra nel finale e si fa trovare pronto. Bravissimo nell'illusorio vantaggio finale della Fiorentina. Arma in più per Sousa.

Olivera 6,5 - L'uruguaiano macina chilometri sulla sua corsia di competenza sfornando una serie di cross impressionanti. Nella ripresa salva un gol fatto di Mertens.

PEGGIORI TODAY

Salcedo 4 - La dinamicità di Insigne e Mertens lo mettono in grossa difficoltà. Il messicano è sempre in apnea. Nel finale regala il rigore al Napoli.

Tomovic 4 - Regala a Mertens il gol del nuovo vantaggio del Napoli con una ingenuità clamorosa che vale il 2 a 1.

Kalinic 5 - Il croato ha diverse buone occasioni ma le sprece tutte. Non solo, ammonito rischia anche l'espulsione. Male.

Badelj 5,5 - Il croato perde il confronto con il più giovane Diawara che, in fase di palleggio, lo sovrasta.