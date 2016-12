Fiorentina-Napoli 3-3 | Bernashow e Zaradona non bastano: è solo pari

La Fiorentina pareggia 3 a 3 contro il Napoli, nel match della 18^ giornata di Serie A. Gli ospiti al 24' passano con una perla di rara bellezza di Lorenzo Insigne. Federico Bernardeschi, nel secondo tempo, pareggia su punizione. I ragazzi di Maurizio Sarri non mollano e passano di nuovo con Dries Mertens, ma la Viola pareggia con Bernardeschi. Nel finale gol di Mauro Zarate e Manolo Gabbiadini.

PRIMO TEMPO - Al 7' primo squillo del Napoli, e primo tiro verso la porta. Insigne allarga su Hysaj che gli rende palla. Destro morbido ma preciso da fuori, con Tatarusanu che, leggermente fuori porta, riesce poi a smanacciare. Recupera palla la squadra di casa. Al 16' cross di Olivera, allontanato dalla difesa ospite. Palla che arriva sul destro di Vecino, che conclude di destro da fuori, angolando troppo il tiro in obliquo.

Partita viva. La Fiorentina, senza timore reverenziale, cerca di dar fastidio ai più quotati avversari che però passano al 24' con Insigne. Il fantasista del Napoli parte in posizione irregolare ma poi firma un gol stellare. Il gol stordisce la Fiorentina che fatica a reagire. Al 35' Insigne trova il corridoio per Hamsik, che allarga su Callejon. Servizio dietro per Zielinski che tira. Palla ribattuta da Tatarusanu, e mandata in gol da Mertens, che però è in posizione irregolare.

Al 37' si vede Kalinic. Bernardeschi serve in verticale Cristoforo, che appoggia in area su Kalinic. Il croato esplode il sinistro, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa. Al 46' Reina chiede il rosso a Kalinic per simulazione: l'arbitro ammonisce il portiere del Napoli.

SECONDO TEMPO - Ad inizio ripresa bella giocata di Chiesa che salta Ghoulam e calcia: bravo Reina. Decisamente meglio la Fiorentina nella ripresa. Al 52' arriva il pari. Punizione velenosa di Bernardeschi, deviazione di Callejon e Reina battuto: è 1 a 1. Al 62' Insigne scippa palla a Salcedo, e ci riprova da distanza siderale. Blocca facilmente stavolta Tatarusanu.

Al 65' super occasione per il Napoli con Olivera che, sulle linea, salva la Fiorentina. Il gol ospite però è nell'aria. Sanguinosa la palla persa da Tomovic, che ha stoppato male un passaggio di Astori, spalancando di fatto la via della rete a Mertens. Gran tiro a girare sul secondo palo del belga, che non lascia scampo a Tatarusanu. E' 2 a 1 Napoli.

Due miuti dopo però la Fiorentina fa 2 a 2. Bernardeschi scappa solo palla al piede ed esplode un gran sinistro da fuori area. Non perfetto Reina e Franchi in visibilio. Sousa ci crede: dentro Zarate e Sanchez, fuori Badelj e Cristoforo.

Il coraggio da ragione alla Fiorentina che fa 3 a 2 con Zarate. Giocata fenomenale di Bernardeschi, che salta la difesa con un lancio perfetto di mancino. Zarate arriva, colpendo al volo con il destro, senza lasciare scampo a Reina! Fiorentina in vantaggio.

Al 93' follia di Salcedo che atterra Mertens in area: è rigore. Dal dischetto Gabbiadini non sbagalia realizzando il gol del pareggio. Finisce 3 a 3 al Franchi tra Fiorentina e Napoli

TABELLINO

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu 6; Salcedo 4, Tomovic 4, Astori 5,5, Olivera 6,5; Vecino 6, Badelj 5,5 (73' Sanchez 6); Chiesa 6,5, Cristoforo 5,5 (73' Zarate 7), Bernardeschi 8; Kalinic 5. A disp.: Lezzerini, Dragowski, De Maio, Tello, Milic, Ilicic, Perez, Babacar. All.: Sousa

Napoli (4-3-3): Reina 5,5; Hysaj 6, Chiriches 6,5 (43' Maksimovic 5,5), Albiol 5,5, Ghoulam 6; Zielinski 6,5 (70' Allan 6), Diawara 6,5 (86' Gabbiadini 6,5), Hamsik 6,5; Callejon 5,5, Mertens 6,5, Insigne 7. A disp.: Rafael, Sepe, Strinic, Maggio, Tonelli, Jorginho, Giaccherini, Rog, El Kaddouri. All.: Sarri

Marcatori: Insigne (N), 2 Bernardeschi (F), Mertens (N), Zarate (F), Gabbiadini (N)

Ammoniti: Albiol (N), Kalinic (F), Reina (N), Olivera (F), Maksimovic (N), Zarate (F)