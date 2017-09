Calciomercato Fiorentina: Mati Fernandez rescinde e firma con i messicani del Necaxa

Nonostante il gong del 31 agosto alle 23 sia suonato ormai da diversi giorni, il calciomercato della Fiorentina non si è ancora del tutto esaurito. Altri mercati mondiali, infatti, sono ancora aperti per cui per le società italiane è ancora possibile svolgere operazioni in uscita (o al limite di attingere al mercato degli svincolati ndr).

I viola hanno approfittato di questa possibilità per liberarsi di un ingaggio pesante, quello di Matias Fernandez, fuori dal progetto tecnico di Pioli. Il centrocampista cileno, sfumata la possibilità di andare al Bologna, ha trovato l'accordo per la rescissione contrattuale con la Fiorentina e si è accasato ai messicani del Club Necaxa. Arrivato nell'estate 2012, Mati, lascia Firenze dopo quattro stagioni trascorse in maglia viola in cui ha collezionato complessivamente 131 presenze e 7 reti.