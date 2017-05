Fiorentina-Lazio, probabili formazioni: Bernardeschi ci sarà

La Fiorentina affronta la Lazio nel match della 36^ giornata di Serie A. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato per la squadra di casa, in cui i viola hanno sempre concesso almeno due gol. La Fiorentina ha segnato 11 gol di testa in questo campionato, solo il Torino e proprio la Lazio ne hanno realizzati di più.

QUI FIORENTINA - Paulo Sousa non potrà contare su Rodriguez (squalificato) e Badelj (infortunato). Il tecnico portoghese dovrebbe quindi utilizzare Astori in difesa e puntare su Borja Valero-mediano. Ci sono Bernardeschi e Saponara.

QUI LAZIO - In vista della finalissima di Coppa Italia contro la Juve, Inzaghi deve decidere se procedere sul turnover. In lizza per una giornata di meritato riposo: De Vrij e Milinkovic. In difesa potrebbe essere schierato Radu. Probabile l'utilizzo di Basta. Davanti spazio a Keita e Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Chiesa, Vecino, Borja Valero, Tello; Bernardeschi, Saponara; Kalinic. Allenatore: Sousa.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, Hoedt, Radu; Patric, Murgia, Parolo, Lukaku; Lombardi, Keita; Djordjevic. Allenatore: Inzaghi.