Fiorentina-Lazio, le pagelle: Kalinic super. Male Cristoforo

I VOTI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 6,5; Tomovic 5, De Maio 5 (64' Sanchez 6), Astori 5,5; Chiesa 5 (64' Tello 6), Vecino 5,5, Borja Valero 6,5, Maxi Olivera 5 (64' Kalinic 7); Cristoforo 5, Bernardeschi 6: Babacar 7. A disp. Sportiello, Dragowski, Maistro, Salcedo, Saponara, Hagi, Reymao, Ilicic, Mlakar. All. Sousa.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha 6; Bastos 6, Hoedt 6, Radu 6; Patric 6,5, Parolo 6, Murgia 6,5, Lukaku 6 (49' Lombardi 5,5); Keita 7 (71' Immobile 6), Luis Alberto 7; Djordjevic 5,5. A disp. Adamonis, Vargic, Basta, Wallace, Crecco, Biglia, Lulic, Felipe Anderson, Immobile. All. Inzaghi.

MIGLIORI TODAY

Kalinic 7 - Entra lui e cambia la Fiorentina. Segna il gol del 2 a 1 e causa la rete che chiude i giochi grazie a Lombardi.

Babacar 7 - E' il più costante dei padroni di casa in avanti. Segna, di testa, il gol del pareggio.

PEGGIORI TODAY

Cristoforo 5 - Fatica a trovare la giusta posizione e Sousa lo richiama spesso. Perde la palla che regala al vantaggio alla Lazio.

Astori 5 - In avvio si prende un giallo che lo condiziona. Poi è sbaglia il fuorigioco quando Keita la batte e fa 1 a 0.

Maxi Olivera 5 - Malissimo l'uruguaiano che non si vede mai e, anzi, soffre anche in difesa.

Tomovic 5,5 - L'oggetto misterioso Luis Alberto lo fa ammattire. Soffre tanto e sbanda clamorosamente.

Chiesa 5,5 - Nel primo tempo il gioiello della Fiorentina non si vede praticamente mai. Esce nella ripresa.