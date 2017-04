Fiorentina-Inter, solidarietà in campo con Giusy Versace

Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, in occasione del match di sabato 22 aprile, ore 20.45, tra ACF Fiorentina ed F.C. Internazionale, scenderà in campo anche la “Save The Dream Week” 2017, che quest’anno sostiene la Disabili No Limits Onlus dell’atleta paralimpica Giusy Versace promuovendo il numero solidale 45518. La campionessa di Reggio Calabria, plurimedagliata agli Europei di Atletica 2016 di Grosseto, sfilerà insieme ad un gruppo di giovani raccattapalle durante l’intervallo della partita di Serie A TIM per sensibilizzare il pubblico nel contesto delle attività di Save the Dream, progetto internazionale rivolto ai più giovani con lo scopo di sostenere i valori e l’integrità dello sport.

Il messaggio della campagna, supportata da Qatar Airways, verrà infatti diffuso in tutti gli stadi del 33simo turno della massima serie, in collaborazione con Lega Serie A e con i club del campionato, per promuovere il numero solidale 45518 attraverso striscioni dedicati, sorretti da un gruppo di ragazzi durante l’ingresso in campo delle squadre, messaggi audio e video clip che verranno proiettati negli stadi.

La campagna di Disabili No Limits Onlus e Save the Dream è attiva fino al 28 aprile: tramite l’invio di un sms si potranno donare 2 euro, mentre per ciascuna chiamata da rete fissa il valore della donazione potrà essere di 2 o 5 euro. Con i contributi raccolti nella Save the Dream Week, verranno finanziati gli acquisti di ausili a tecnologia sportiva avanzata non previsti dai sistemi sanitari nazionali, come sedie a ruote ultraleggere e protesi in fibra di carbonio, da donare alle persone con disabilità in difficoltà economica al fine di migliorare sensibilmente la qualità della loro vita.