Fiorentina-Inter, probabili formazioni: ultimo treno per l'Europa

La Fiorentina affronta l'Inter nel match della 33^ giornata di Serie A. Nessun pareggio tra queste due formazioni negli ultimi nove incontri di Serie A: nel parziale cinque successi della Fiorentina contro i quattro nerazzurri. Il prossimo sarà il gol numero 200 per la Fiorentina contro l’Inter in Serie A, a nessuna squadra la Viola ha realizzato più gol nella massima serie.



QUI FIORENTINA - Out Kalinic per squalifica, Sousa in attacco ha solo Babacar. Alle sue spalle dovrebbero agire Bernardeschi e Borja Valero, con ballottaggio Olivera-Tello sulla sinistra. In difesa Gonzalo Rodriguez è ufficialmente in dubbio, ma c'è ottimismo sul suo recupero: comunque decisione solo all'ultimo

QUI INTER - Pioli dovrebbe confermare l'undici del derby con Nagatomo preferito ad Ansaldi ancora acciaccato. Dopo la bella prestazione contro il Milan, Joao Mario verso una maglia da titolare dietro a Icardi e affianco a Candreva e Perisic. Banega unico che può togliergliela.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Gonzalo, Astori; Chiesa, Vecino, Badelj, Maxi Olivera; Bernardeschi, Valero; Babacar. Allenatore: Sousa.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo; Kondogbia, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Pioli.