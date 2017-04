Fiorentina-Inter 5-4 | Manita viola: partita pazza al Franchi

La Fiorentina vince 5 a 2 contro l'Inter, nel match della 33^ giornata di Serie A. Al Franchi è Matias Vecino a sbloccare la sfida. Pochi minuti dopo Ivan Perisic pareggia i conti e Mauro Icardi ribalta tutto. Nella ripresa Federico Bernardeschi sbaglia un calcio di rigore ma la Viola non molla e va in gol con Davide Astori, ancora Vecino e Khouma Babacar, con una doppietta.

PRIMO TEMPO - Parte forte l'Inter che attacca fin da subito. Al 6' prima chance nerazzurra con Gagliardini che impegna Tatarusanu. Risponde la Viola al 9' con Bernardeschi ma il suo colpo di testa è alto. La partita, però, non decolla complice anche i tanti errori a centrocampo. L'Inter cala, la Fiorentina prende campo e passa.

Al 23' il gol è di Vecino. Bella azione. Borja Valero per Milic, cross per l'accorrente Vecino che fredda Handanovic: 1 a 0. Al 29', però, l'Inter pareggia. Fa tutto benissimo Candreva, che avanza in contropiede sulla destra, mandando a vuoto la scivolata di Milic prima di appoggiarsi centralmente, dove Perisic ha potuto battere così comodamente a porta vuota: è 1 a 1.

La Fiorentina subisce il colpo e l'Inter fa 2 a 1. Grande numero di Joao Mario, che scappa a Badelj e Vecino, prima di servire filtrante verso Icardi. Corpo a corpo, vinto, con Sanchez e destro in diagonale: l'Inter ora si trova avanti. Al 44' Vecino allarga su Borja Valero, che colpisce forte da fuori area con il mancino, chiamando Handanovic alla parata in tuffo.