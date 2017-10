Fiorentina, tegola per Pioli: Gil Dias infortunato in nazionale

La sosta per gli impegni delle nazionali è quasi giunta al termine e la Fiorentina, così come le altre squadre di Serie A è pronta a fare il suo ritorno in campo.

I viola saranno impegnati domenica 14 ottobre nel lunch match delle 12:30 contro l'Udinese al Franchi. Alla sfida - notizia di oggi - non potrà prendere parte il portoghese Gil Dias. L'ex Monaco, infatti, è rimasto vittima di un brutto infortunio al piede durante la gara di qualificazione agli Europei Under 21 tra Portogallo e Bosnia. L'ala arrivata nel mercato estivo ha riportato la rottura composta di un dito del piede destro e rischia un lungo stop.

Il comunicato della Fiorentina