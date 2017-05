Crisi viola: Fiorentina in ritiro da venerdì sera

La Fiorentina anticiperà a venerdì la partenza per la trasferta con il Sassuolo in programma domenica prossima a Reggio Emilia. La squadra viola, contestata duramente dai suoi tifosi con uno striscione fuori dal Franchi, andrà dunque in ritiro con un giorno d'anticipo. Intanto da oggi ha ripreso ad allenarsi, in gruppo anche Gonzalo Rodriguez che dovrebbe quindi tornare disponibile dopo aver saltato le ultime tre partite per infortunio.