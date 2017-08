Calciomercato Fiorentina: è ufficiale il colpo Gil Dias

Tutto fatto tra la Fiorentina e il Monaco per Gil Dias. L'esterno offensivo è un nuovo calciatore gigliato. Un nuovo rinforzo per mister Stefano Pioli come annuncia lo stesso club con un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito biennale con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gil Bastiao Dias dall’AS Monaco, Club con il quale ha debuttato domenica in Ligue 1. Gil Dias è nato a Gafanha da Nazarè (Portogallo) il 28 settembre 1996, è un esterno offensivo. Nella scorsa stagione ha giocato con la maglia del Rio Ave disputando 39 partite collezionando 8 reti e 7 assist. Dias vanta inoltre 2 presenze con la Nazionale Under 20 del suo paese".