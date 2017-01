Fiorentina-Genoa 3-3 | Luna park al Franchi: viola sciuponi

La Fiorentina pareggia 3 a 3 contro il Genoa, nel match dalla 22^ giornata di Serie A. Dopo 17 minuti è Josip Ilicic a sbloccare la partita del Franchi. Nella ripresa Federico Chiesa, in grande forma, raddoppia. Ci pensa poco dopo il Cholito Simeone a riaprire la gara, pareggiato poi da Oscar Hiljemark. Ci pensa allora Nikola Kalinic a riportare la Viola avanti, ma poi ancora Simeone fa 3 a 3.

PRIMO TEMPO - Primi possessi fatti di un'imprecisione abbastanza diffusa. Al 6' Sanchez impatta di testa il corner messo in mezzo da Ilicic, ma non riesce a dare né forza né precisione: palla centrale e ben bloccata da Lamanna. Al 12' Izzo recupera palla a Borja Valero, senza fallo secondo Orsato, e calcia verso la porta: palla fuori dallo specchio.

Al 17' passa la Fiorentina con Ilicic. Lo sloveno parte da destra, rientrando verso il centro e crossando con il sinistro: Munoz buca l'intervento di testae manda completamente fuori giri Lamanna. Viola in vantaggio. Al 20' palla recuperata da Chiesa in area, che poi esplode un destro violentissimo, stampato però sull'incrocio dei pali. Juric, non contento, cambia: fuori Cofie e dentro Taarabt.

SECONDO TEMPO - Al 50' bella idea di Ilicic, che dopo una percussione centrale scucchiaia sull'inserimento di Kalinic. Il croato batte al volo, ma colpisce male. Blocca comodamente Lamanna. La Viola insiste e raddoppia con Chiesa. Bella iniziativa di Kalinic, che sfonda a destra e si appoggia dietro. Chiesa stoppa, saltando Izzo con il controllo, e spara in rete: 2 a 0 per la Fiorentina.

Al 54' altra chance per Ilicic. Bella imbucata di Kalinic verso il 72, contenuto dall'iniziale uscita di Lamanna. La sfera resta lì: nuovo tentativo, mandato in angolo dalla deviazione di Orban. Al 58' Simeone riapre il match. Bella azione genoana: Hiljemark apre a destra, dove Taarabt offre subito l'assist per Simeone, lasciato in posizione regolare dalla mancata salita di Sanchez.

Poco dopo il Genoa fa 2 a 2. Azione nata sulla destra, dove Simeone è partito in posizione che sembrava irregolare: cross basso dove arriva Taarabt al volo. Tiro di destro toccato da Hiljemark sottoporta. Numerosi i dubbi di regolarità di questa rete. Sousa non contento inserisce allora Bernardeschi.

Al 63' arriva il 3 a 2. Ottimo lavoro del neo-entrato Bernardeschi che, lanciato sulla sinistra da Astori, salta Munoz e appoggia dietro su Kalinic. Controllo e sinistro in diagonale che manda di nuovo avanti la Fiorentina. Al minuto 86' mani di Bernardeschi in area a rigore per il Genoa. Dal dischetto Simeone non sbaglia e fa 3 a 3. E' il gol che decide il match del Franchi.

TABELLINO

Fiorentina (3-4-2-1): Sportiello 6; De Maio 6, Sanchez 5, Astori 6; Chiesa 7, Vecino 6, Badelj 5 (61' Bernardeschi 6), Maxi Olivera 6; Borja Valero 5,5, Ilicic 7 (71' Cristoforo 6); Kalinic 7. A disp.: Cerofolini, Satalino, Diks, Tomovic, Salcedo, Milic, Toledo, Tello, Hagi, Babacar. All.: P. Sousa

Genoa (3-4-3): Lamanna 6; Orban 5, Burdisso 5,5, Munoz 5; Izzo 5, Hiljemark 6,5, Cofie 4 (32' Taarabt 6), Laxalt 6; Lazovic 6, Simeone 6,5, Pinilla 5 (52' Pandev 6). A disp.: Rubinho, Zima, Edenilson, Tazzer, Gentiletti, Ntcham, Beghetto, Ninkovic, Morosini, Quaini. All.: Juric

Marcatori: Ilicic (F), Chiesa (F), Simeone (G), Hiljemark (G), Kalinic (F)

Espulso: Bernardeschi (F)

Ammoniti: Cofie (G), Burdisso (G), Simeone (G), Badelj (G), Laxalt (G)