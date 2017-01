Fiorentina-Genoa 3-3, le pagelle: bravo Chiesa. Male Sanchez

I VOTI

Fiorentina (3-4-2-1): Sportiello 6; De Maio 6, Sanchez 5, Astori 6; Chiesa 7, Vecino 6, Badelj 5 (61' Bernardeschi 6), Maxi Olivera 6; Borja Valero 5,5, Ilicic 7 (71' Cristoforo 6); Kalinic 7. A disp.: Cerofolini, Satalino, Diks, Tomovic, Salcedo, Milic, Toledo, Tello, Hagi, Babacar. All.: P. Sousa

Genoa (3-4-3): Lamanna 6; Orban 5, Burdisso 5,5, Munoz 5; Izzo 5, Hiljemark 6,5, Cofie 4 (32' Taarabt 6), Laxalt 6; Lazovic 6, Simeone 6,5, Pinilla 5 (52' Pandev 6). A disp.: Rubinho, Zima, Edenilson, Tazzer, Gentiletti, Ntcham, Beghetto, Ninkovic, Morosini, Quaini. All.: Juric

MIGLIORI TODAY

Chiesa 7 - Nel primo tempo solo l'incrocio dei pali gli nega la gioia del gol, ma è solo il preparativo per la sua rete di inizio secondo tempo, davvero di pregevole fattura.

Ilicic 7 - In un primo tempo che si rivelerà piuttosto grigio, ha il merito di trovare la rete, seppur su un tiro-cross. Meglio nella ripresa, ma poi finisce il gas.

Kalinic 7 - Nella compagine viola alla fine dei conti risulterà il migliore. Fa un lavoro straordinario per quanto riguarda sponde ed appoggi, e firma il 3 a 2.

PEGGIORI TODAY

Sanchez 5 - Partita negativa. Ha evidenti colpe nei primi due gol del Genoa: prima sbaglia il fuorigioco sul gol di Simeone, mentre è nettamente fuori posizione sul secondo gol ospite.

Badelj 5 - Partita abbastanza anonima quella del centrocampista croato, che è raramente nel vivo della manovra, e quando lo è non brilla per troppa precisione.