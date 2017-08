Calciomercato Fiorentina: Eysseric è viola, visite mediche e firma

La Fiorentina, in attesa di Marco Benassi, accoglie Valentin Eysseric. Il francese, arrivato dal Nizza per 4 milioni di euro, firmerà un contratto quadriennale da 1,7 milioni a stagione. Un contratto che lo renderebbe il più pagato della rosa anche grazie al risparmio sul costo del cartellino visto che lo stesso giocatore aveva il contratto in scadenza col Nizza nel giugno del 2018.

Il classe '92, arrivato a Firenze, ha rilasciato ai cronisti presenti poche battute: "Sono molto felice di essere qui". Il giocatore oggi pomeriggio sarà già a disposizione di Stefano Pioli.