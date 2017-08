Fiorentina: 0 punti in 2 partite, su Facebook spunta l'evento "Festa retrocessione"

Che l'inizio di stagione per la Fiorentina non sarebbe stato tra i più facili era cosa nota, difficilmente però, i tifosi viola avrebbero immaginato di aprire il campionato 2017-2018 con due sconfitte consecutive.

La squadra di Pioli, protagonista di un'estate turbolenta soprattutto dal punto di vista del calciomercato, ieri è andata a tappeto contro la Sampdoria nella gara d'esordio davanti al pubblico del Franchi. Il ko di ieri fa seguito al 3-0 patito a San Siro contro l'Inter. Cambiare tanti interpreti e affidarsi a giocatori giovani è una strategia che può ripagare a lungo termine, ma nel breve periodo le difficoltà sono dietro l'angolo, come dimostrato dai risultati conseguiti finora dai toscani.

Ironia e preoccupazione dei tifosi su Facebook

I tifosi fiorentini, provati dalle cessioni dei pezzi pregiati in rosa come Bernardeschi e di alcuni leader storici come Gonzalo e Borja Valero, masticano amaro da mesi. L'amarezza nelle ultime ore si è trasformata in ironia con la comparsa di un evento su Facebook denominato "Festa retrocessione Fiorentina 2017/2018", in programma per il 20 maggio 2018, cioè alla conclusione del campionato. Uno scenario decisamente troppo catastrofico, almeno per il momento, ma che deve far riflettere la dirigenza viola sul sentimento di sfiducia che attanaglia la tifoseria gigliata.