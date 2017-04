La Fiorentina continua a credere all'Europa: serve filotto di vittorie

La Fiorentina continua a credere all'Europa. Contro la Sampdoria mister Paulo Sousa si conta di recuperare Nikola Kalinic mentre Federico Bernardeschi e Matias Vecino, alle prese con i rispettivi infortuni, rischiano di dare ancora fortait.

A dare la carica, allora, ci pensa Carlos Sanchez: "Bisogna concentrarsi sulla prossima partita, che è quella da vincere. Non ci serve pressione in più, non ci aiuta. Quindi ci stiamo preparando come al solito per andare a Genova a conquistare i tre punti. Il futuro di Sousa? Non ho idea di cosa succederà a fine stagione, ma quel che vedo è un allenatore che sta al 100% con noi e lavora ogni giorno per far vincere la sua squadra".