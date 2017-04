Fiorentina-Empoli, probabili formazioni: gioca l'ex Saponara

Fiorentina e Empoli si sfidano nel derby toscano della 32^ giornata di Serie A. Gigliati e azzurri hanno pareggiato gli ultimi due derby toscani in casa dei viola, dopo una serie di quattro successi interni consecutivi per i gigliati. Sarà una gara speciale per Riccardo Saponara.

QUI FIORENTINA - Babacar torna in panchina, Sousa opta per un 3-4-2-1 con Bernardeschi e l'ex Saponara alle spalle di Kalinic. A sinistra più Milic che Chiesa, Ilicic scalpita per una maglia ma dovrebbe partire tra le riserve.

QUI EMPOLI - Martusciello ha bisogno di punti salvezza e spera in un'altra buona prestazione di El Kaddouri dopo quella (con gol) contro il Pescara. Il marocchino giocherà alle spalle di Thiam e Marilungo, anche se Mchedlidze proverà a insidiare i titolari.



PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Tello, Valero, Badelj, Milic; Bernardeschi, Saponara; Kalinic. All. Sousa

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Barba, Pasqual; Krunic, Dioussè, Croce; El Kaddouri; Mchedlidze, Thiam. All. Martusciello