Fiorentina-Empoli 1-2 | L'ex Pasqual ammutolisce il Franchi: sorpresa nel derby

L'Empoli vince 2 a 1 contro la Fiorentina nel derby della 32^ giornata di Serie A. Al 37' è Omar El Kaddouri a sbloccare il derby toscano. Nella ripresa Cristian Tello pareggia i conti. Nel finale decide Manuel Pasqual.

PRIMO TEMPO - Al 3' ci prova Chiesa che calcia di prima intenzione su una palla respinta in maniera sporca da Krunic. Tiro potente di collo-esterno, sul quale Skorupski può solo sperare che esca. E succede. Al 6' Tello calcia alto da due passi sulla grande parata di Skorupski sul primo tentativo di Chiesa potente in diagonale dopo un controllo orientato in dribbling. Viola vicinissima al vantaggio.

Al minuto 8 Krunic salta Tatarusanu con un tocco sotto, salvato però da Bernardeschi in ripiegamento. Sul corner Bellusci gira di testa, centrando in pieno Sanchez. La palla resta lì: Thiam gira concludendo potente di mancino, ma non centra la porta da posizione molto ravvicinata.

Al 37' passa l'Empoli con El Kaddouri. Bel break di Krunic, che salta Borja Valero e serve Thiam: cross dentro che viene smanacciato male da Tatarusanu. Sfera che resta lì, con El Kaddouri più pronto di tutti a mandare la sfera in rete grazie a un tocco sporco.