Fiorentina-Empoli 1-2, le pagelle: bene Tello e Pasqual. Male la difesa viola

I VOTI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 5; Tomovic 5, Sanchez 5, Astori 5,5; Chiesa 6 (83' Maxi Olivera sv), Vecino 6, Borja Valero 6, Tello 7; Bernardeschi 5,5 (62' Babacar 6), Saponara 5 (62' Ilicic 6); Kalinic 5,5. In panchina: Satalino, Sportiello , De Maio, Badelj, Salcedo, Cristoforo, Hagi, Maistro, Babacar, Milic.

Empoli (4-3-1-2): Skorupski 6; Veseli 5,5, Bellusci 6,5, Barba 6, Pasqual 6,5; Krunic 6,5, Buchel 6 (76' Dioussè 6), Croce 6; El Kaddouri 7; Thiam 6,5, Mchedlidze 5,5 (68' Pucciarelli 6). In panchina: Pelagotti, Laurini, Zambelli, Dimarco, Mauri, Maccarone, Costa, Zajc, Pucciarelli, Tello, Marilungo.

MIGLIORI TODAY

Tello 6,5 - Si divora un gol già fatto, mandando alto la corta respinta di Skorupski sul tiro di Chiesa. Sa far male quando accelera in corsia. Si fa perdonare con il gol del pari e un buon secondo tempo.

Ilicic 6,5 - Lo sloveno incide positivamente sulla partita, creando i presupposti per il gol di Tello e sfiorando anche il gol, con una punizione che si infrange sul legno



El Kaddouri 7 - Dopo un avvio leggermente in ombra si accende, facendo partire e concludendo con successo, in maniera sporca, l'azione del vantaggio empolese. Si muove lungo tutti e due i lati del fronte d'attacco.

Pasqual 6,5 - Non dev'essere stato facile il ritorno al Franchi per la prima volta da avversario dopo dieci anni. Ma lo fa togliendosi anche un sassolino dalla scarpa, regalando dal dischetto la vittoria finale, e la probabile salvezza.