Fiorentina, confermata fiducia a Sousa nonostante i black out

Nonostante l'ennesimo passo falso e la contestazione dei tifosi, la Fiorentina conferma la fiducia a Paulo Sousa. Al termine della gara pareggiata con il Torino Andrea Della Valle e i suoi collaboratori, presente anche il tecnico, hanno ribadito la linea scelta già dopo la disfatta europea di giovedì scorso.

Paulo Sousa, ad ogni modo, non si da per vinto come conferma dopo Fiorentina-Torino: "I fischi dei tifosi? Esprimono i loro sentimenti, sono l'anima di un club e non si discutono. I giocatori hanno dato il massimo, non siamo riusciti a chiudere la gara e appena ci siamo abbassati abbiamo sofferto e purtroppo alla fine è arrivato il pareggio. La mia squadra ha dato tutto e quando lo fa sono contento. Ho visto i ragazzi onorare questa maglia e fare di tutto per vincere la partita''.



''Non credo ci sia stato un calo fisico - ha aggiunto Sousa - fino a quando si riesce ad attaccare riusciamo a essere incisivi e a schiacciare gli avversari. Il fallo su Chiesa nel finale? Dobbiamo aiutare gli arbitri a prendere le decisioni corrette. Se loro non lo vedono fa niente, devono continuare a lavorare per migliorare".