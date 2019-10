Un carro della Fiorentina sfila a New York per la Columbus Day Parade

Negli Stati Uniti si festeggia il Columbus Day, una ricorrenza celebrata con una celebre parata per le strade di New York. Tra i carri che hanno sfilato quest’anno ce ne n’era anche uno dedicato alla Fiorentina, con tanto di tifosi viola al seguito per le strade della Grande Mela.

Sul carro è salito anche Rocco Commisso, patron dei gigliati che a New York è di casa, essendo la principale sede dei suoi affari negli Stati Uniti. A margine della parata il proprietario della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Ho saputo che siamo la prima squadra italiana ad avere un carro alla Columbus Day Parade. Abbiamo sfilato per le vie della città fino alla Statua della Libertà”.

Commisso ha parlato anche del nuovo stadio: “Da Firenze arrivano buone notizie proprio nei giorni di Colombo, è una bella coincidenza. Vorremmo costruire il nuovo impianto entro i confini del comune di Firenze. Gli investimenti vanno fatti subito, l’Italia ne ha bisogno e sono qui per questo. Il 25 ottobre sarò in città”.

Fiorentina is being represented in America at the Columbus Day Parade. This is AMAZING 💜 pic.twitter.com/pCBeBhyD9z — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 14, 2019

Relativamente alle tempistiche per la costruzione del nuovo stadio Commisso ha ribadito la sua volontà di partire con i lavori non appena possibile: “Fosse per me lo farei domani. Volontà e soldi ci sono. Massimo in quattro anni ce la facciamo. È importante per l’Italia lasciare investire chi vuole fare, la politica deve spianare il terreno per rendere più bello il nostro paese”.