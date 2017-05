Fiorentina, Cognigni conferma: "Pioli? Profilo in linea"

La Fiorentina spera in un qualificazione in Europa League e pensa al futuro come sottolinea Mario Cognigni: "La nostra intenzione per il futuro è quella di avere un allenatore italiano, per rifondare una squadra serve qualcuno che conosca al meglio la Serie A. Pioli può essere l'identikit giusto" ha detto il presidente Esecutivo in mixed zone.

Il direttore generale Pantaleo Corvino sottolinea: "I 59 punti che abbiamo oggi ci dicono che questi ragazzi hanno fatto più cose buone che cattive" ha detto il direttore generale della Fiorentina. "Quattordici anni fa la proprietà ha rilevato la squadra dalla Serie C, portandola in Serie A e in Champions League, si può fare di più, cercheremo di raggiungere obiettivi più prestigiosi, ma noi attraverso il lavoro abbiamo dimostrato di puntare in alto. Siamo un club che sogna", conclude.