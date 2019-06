Fiorentina, è il giorno del CdA: Della Valle collegati in videoconferenza?

Si riunisce questa mattina il Consiglio di Amministrazione dell'ACF Fiorentina. Slittata di un giorno per non precisati motivi organizzativi, la riunione avente come tema principale il futuro societario dei viola dovrebbe avere inizio a breve.

I primi consiglieri stanno raggiungendo la sede della Fiorentina al Franchi. Alcune indiscrezioni riportano che Diego e Andrea Della Valle potrebbero non essere presenti fisicamente ma collegati in videoconferenza. Di persona o in via telematica, in ogni caso, la proprietà dovrebbe ribadire la propria intenzione di cedere il club, facendo il punto della situazione relativamente ai potenziali acquirenti a partire da Rocco Commisso, che finora sembra il pretendente maggiormente accreditato. Un altro nome che circola è quello di Eduardo Eurnekian, imprenditore argentino di origini armene, proprietario della Corporación América, che detiene il 62,8% di Toscana Aeroporti,

