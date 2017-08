Calciomercato Fiorentina: oggi la firma di Kalinic col Milan. Via anche Rebic

Si muove il calciomercato in uscita della Fiorentina: Ieri pomeriggio il croato Nikola Kalinic ha svolto le visite mediche con il Milan, che a breve sarà la sua nuova squadra. Manca solo la firma, rinviata ad oggi per permettere al pubblico cinese di godere dell'evento in diretta live. Si conclude così una vicenda durata diverse settimane in questa calda estate 2017.

Croato e attaccante, proprio come Kalinic, anche il giovane Ante Rebic è pronto a congedarsi dai viola: secondo La Gazzetta dello Sport sarebbe molto vicino all'Huddersfield Town, club neopromosso in Premier League. Avendo il contratto in scadenza nel 2018 la Fiorentina cercherà di monetizzare la sua cessione per non perderlo a parametro zero. In procinto di lasciare Firenze anche Mati Fernandez, rientrato dopo l'infruttuosa esperienza della passata stagione al Milan: per il cileno ipotesi MLS o campionato messicano. Ceduto anche l'uruguagio Baez in prestito al Pescara.

Per ciò che riguarda gli obiettivi in entrata, per il centrocampo piace molto il mediano della Juventus Stefano Sturaro. Sull'ex Genoa c'è però l'interesse di diverse squadre italiane e inglesi. Oltretutto, i piemontesi non intendono cederlo a meno di offerte irrinunciabili.