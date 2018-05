Fiorentina-Cagliari, le pagelle dei viola: squadra molle, follia Veretout

Risultato deludente per la Fiorentina, battuta 0-1 in casa dal Cagliari. Uno stop imprevisto che complica notevolmente la rincorsa europea dei viola (costretti ora anche a sperare nei risultati altrui). Il verdetto del campo, ad ogni modo, può considerarsi giusto: i sardi, oltre ad un maggior cinismo, hanno dimostrato di voler portare a casa il risultato in maniera più convinta rispetto alla squadra di Pioli. La formazione toscana è apparsa inspiegabilmente molle e incapace di graffiare e i rossoblu ne hanno approfittato.

I migliori Today

Simeone 6: Non gli capitano occasioni degne di nota ma lì davanti è solo a battagliare con i centrali avversari. Ne va lodato l'impegno.

Pezzella 6: Il migliore del pacchetto arretrato viola. Pur non compiendo errori evidenti, non riesce ad impedire la sconfitta dei suoi.

I peggiori Today

Biraghi 5,5: Disattento sul traversone di Lykogiannis che manda in goal Pavoletti. Poco preciso anche nei cross per i compagni.

Eysseric 5: In campo solo per un tempo, non incide minimamente sulla partita. Sostituito senza troppi indugi a inizio ripresa.

Benassi 5: Anche lui non irresistibile nella marcatura in occasione del goal. Prestazione sottotono.

Veretout 4,5: Rovina una prestazione sufficiente con una folle entrata e con delle proteste che gli costeranno l'ultima di campionato col Milan (e probabilmente anche le prime giornate del prossimo campionato).

Il tabellino e le pagelle di Fiorentina-Cagliari 0-1

FIORENTINA (4-4-1-1) - Sportiello 5,5; Laurini 5,5 (79' Dias sv), Milenkovic 5,5, Pezzella, Biraghi 5,5; Benassi 5 (61' Saponara 5), Badelj 5, Veretout 4,5, Chiesa 5,5; Eysseric 5 (46' Falcinelli 5), Simeone 6. A disp.: Cerofolini, Dragowski, Dabo, Olivera, Cristoforo, Hristov, Gaspar, Thereau. All.: Pioli 5,5

CAGLIARI (4-4-2) - Cragno 6; Faragò 6, Ceppitelli 6,5, Pisacane 6, Lykogiannīs 6,5; Deiola 6 (85' Andreolli sv), Barella 6,5, Padoin 6,5, Ioniță 6 (69' Joao Pedro 6); Farias 5 (89' Dessena sv), Pavoletti 7. A disp.: Rafael, Crosta, Andreolli, Cossu, Giannetti, Miangue, Sau, Han, Caligara, Romagna. All.: Diego Lopez 6,5

Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 37' Pavoletti (C)

Ammoniti: Pezzella, Biraghi, Veretout (F), Barella, Pavoletti, Ceppitelli (C)

Espulso: Veretout (F) per comportamento scorretto