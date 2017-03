Fiorentina-Cagliari 1-0 | Al 91' Kalinic salva Sousa: sospiro di sollievo

La Fiorentina vince 1 a 0 contro il Cagliari, nel match della 28^ giornata di Serie A. La Viola attacca ma davanti a Rafael sbaglia tanto e il risultato non si sblocca fino al 91' quando Nikola Kalinic decide il match con un colpo di testa.

PRIMO TEMPO - Parte subito forte la Viola con Bernardeschi che, dopo 50 secondi, sfiora la rete. Risponde poco dopo il Cagliari con una bella azione di Borriello che scappa via e calcia: Tatarusanu salva e, per poco, Dessena non ribadisce in gol. Passano 30 secondi e il bomber del Cagliari sfiora ancora la rete. La gara è divertente e Kalinic, dall'altra parte, impegna Rafael.

Le occasioni fioccano. Al 12' è il turno di Chiesa che sfiora il palo alla destra di Rafael. Al 21' è turno di Saponara che si vede respinto il tiro da Rafael. Al 33' Kalinic si mangia il gol del vantaggio spedendo a lato, di testa, da due metri. Passano 100 secondi e Kalinic spedisce ancora a lato.

SECONDO TEMPO - Si riparte con lo stesso canovaccio tattico del primo tempo. Al 52' bella iniziativa di Chiesa che calcia impegnando l'attento Rafael. Al 59' bella girata di Borriello che impegna in angolo Tatarusanu. La Fiorentina, d'orgoglio, ci prova ancora con Chiesa e Tello ma il risultato non si sblocca.

Al minuto 81 palo clamoroso di Sau che sfiora il gol per il Cagliari. Al minuto 86' ci prova Ilicic. Rientra da destro e calcia bene, con un tiro-cross decisamente interessante, che però non ha trovato nessuna deviazione sulla sua corsa.

Al 91' arriva il gol. Cross di Tello, fino lì il peggiore, che trova Kalinic. Colpo di testa e gol vincente della Fiorentina. Dopo una partita complicata arrivano tre punti scaccia crisi.

TABELLINO

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Tomovic 6 (66' Sanchez 6), Gonzalo Rodriguez 5,5, Astori 6; Chiesa 6,5, Borja Valero 6,5, Vecino 6, Tello 65; Bernardeschi 6 (80' Badelj 6), Saponara 5,5 (66' Ilicic 6); Kalinic 6. Panchina: Sportiello, De Maio, Olivera, Milic, Salcedo, Badelj, Cristóforo, Hagi, Babacar. Allenatore: Paulo Sousa.

Cagliari (4-4-1-1): Rafael 6,5; Isla 6, Pisacane 6, Bruno Alves 6,5, Murru 5,5 (46' Miangue); Dessena 6, Ionita 6, Tachtsidis 6, Barella 6; Joao Pedro 5,5 (72' Sau 6); Borriello 6,5. Panchina: Gabriel, Miangue, Capuano, Salamon, Di Gennaro, Faragò, Padoin, Farias. Allenatore: Massimo Rastelli.

Marcatori: Kalinic (F)

Ammoniti: Tomovic (F), Astori (F)