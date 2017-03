Fiorentina-Cagliari, le pagelle: bene Borja. Tello e Kalinic croce e delizia

I VOTI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Tomovic 6 (66' Sanchez 6), Gonzalo Rodriguez 5,5, Astori 6; Chiesa 6,5, Borja Valero 6,5, Vecino 6, Tello 6; Bernardeschi 6 (80' Badelj 6), Saponara 5,5 (66' Ilicic 6); Kalinic 6. Panchina: Sportiello, De Maio, Olivera, Milic, Salcedo, Badelj, Cristóforo, Hagi, Babacar. Allenatore: Paulo Sousa.

Cagliari (4-4-1-1): Rafael 6,5; Isla 6, Pisacane 6, Bruno Alves 6,5, Murru 5,5 (46' Miangue); Dessena 6, Ionita 6, Tachtsidis 6, Barella 6; Joao Pedro 5,5 (72' Sau 6); Borriello 6,5. Panchina: Gabriel, Miangue, Capuano, Salamon, Di Gennaro, Faragò, Padoin, Farias. Allenatore: Massimo Rastelli.

MIGLIORI TODAY

Chiesa 6,5 - Decisamente l'uomo più pericolo della Fiorentina. Ogni volta che prende palla lui accade sempre qualche cosa di interessante.

Borja Valero 6,5 - Sousa lo arretra in mezzo al campo e l'esperto centrocampista ex Villarreal fa il suo supportando bene Vecino.

Kalinic 6 - Va citato perché è sempre decisivo. Nel primo tempo spreca l'impossibile ma nel finale risulta fondamentale con il suo colpo di testa.

PEGGIORI TODAY

Gonzalo Rodriguez 5,5 - Contratto o no, l'argentino è lontano parente del difensore apprezzato fino all'anno scorso in viola.

Saponara 5,5 - L'ex pupillo dell'Empoli si vede poco. Ancora deve entrare negli schemi per incidere meglio con i compagni di squadra.