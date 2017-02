Fiorentina-Borussia 2-4 | Notte da incubo al Franchi: viola eliminati. Fischi per Sousa

La Fiorentina perde 4 a 2 contro il Borussia Monchengladbach, nel ritorno dei 16^ di Europa League e viene eliminata dalla competizione. La Viola è micidiale quando attacca e nella prima mezzora passa con Nikola Kalinic e Borja Valero. I tedeschi, però, non mollano e con la tripletta di Lars Stindl fanno 3 a 2. La squadra di Paulo Sousa dorme e Andreas Christensen fa addirittura 4 a 2. Un clamoroso black out al Franchi.

PRIMO TEMPO - Parte forte il 'Gladbach che vuole ribaltare il risultato dell'andata. Al 7' palla che arriva a Wendt. Cross sulla testa di Vestergaard, il cui colpo di testa si infrange però sul palo. Che rischio. Al 9' ci prova Wendt: blocca a terra Tatarusanu. La Viola, tuttavia, è viva e quando può riparte grazie a Chiesa e Bernardeschi.

Al 15' arriva l'uno a zero. Straordinario Bernardeschi, che rovescia il fronte in pochi secondi con la palla al piede, sfruttando un errore di Kramer. Palla perfetta sul movimento di Kalinic, che a tu per tu con Sommer apre il piattone e manda a rete. Il gol galvanizza la Fiorentina che con Kalinic, Chiesa e Bernardeschi sfiora il raddoppio.

Il 2 a 0 arriva al 29'. Strafalcione clamoroso di Vestergaard, che scivola da solo e lascia il pallone alla mercé di Borja Valero. Lo spagnolo, liberato di fronte a Sommer, ringrazia e manda in rete il due a zero. Esplode il Franchi. Il Borussia Monchengladbach, stordito, reagisce con l'orgoglio. Il guizzo prova a trovarlo Drmic al 41' ma Tatarusanu è super.

Passano 30 secondi e il 'Gladbach guadagna un rigore. Fallo di Astori su Hermann. Dal dischetto va Stindl che non sbaglia. E' il 2 a 1 che rimette in corsa i tedeschi.

SECONDO TEMPO - Ad inizio ripresa il Borussia gela il Franchi. Christensen, perso da Sanchez, è liberissimo di colpire di testa. L'impatto diventa un assist per Drmic, murato da Tatarusanu. La palla resta lì, e Stindl la deposita in rete il 3 a 2. Dormita della difesa gigliata. La Fiorentina barcolla, indietreggia troppo e il Borussia colpisce ancora.

Al 55' Stindl, ancora lui, fa 3 a 3. Punizione battuta corta da Herrmann, sul piattone al volo di Stindl, sul quale non esce nessuno, e sul quale non può niente Tatarusanu. Viola sotto choc. Il Borussia, invece, non molla e insiste e al 60' è 4 a 2. Herrmann manda al cross Hofmann. Christensen svetta su Rodriguez, e manda in rete il quarto gol dei suoi.

Sousa prova allora a ribaltare tutto: Ilicic e Badelj per Bernardeschi e Badelj. Al 68' lo sloveno ci prova subito su punizione ma la traversa gli nega il gol. Ci prova la squadra di Paulo Sousa, ma il risultato non cambia più. Il Borussia vince 4 a 2 ed elimina la Viola: notte da incubo per la Fiorentina. I tifosi del Franchi fischiano.

TABELLINO

Fiorentina: Tatarusanu 5,5, Sanchez 4, Gonzalo 4, Astori 4, Chiesa 5,5, Badelj 5 (64' Babacar 6), Vecino 5,5, Olivera 5, Bernardeschi 5,5 (64' Ilicic 6), Borja Valero 6, Kalinic 6,5. Panchina: Sportiello, De Maio, Tomovic, Cristóforo, Tello. All.: Sousa

Borussia Monchengladbach: Sommer 6,5, Jantschke 6, Christensen 7, Verstergaard 4, Wendt 6,5, Hermann 6, Dahoud 6,5, Kramer 5,5, Hofmann 5,5 (73' Johnson 6), Hazard 5,5 (25' Drmic 6), Stindl 9. Panchina: Sippel, Kolodziejczak, Strobl, Hahn, Raffael. All.: Hecking

Marcatori: Kalinic (F), Borja Valero (F), 3 Stindl (B), Christensen (B)

Ammoniti: Vecino (F), Stindl (B)