Fiorentina-Borussia, la contestazione dei tifosi fuori dal Franchi | VIDEO

Brutta serata quella di ieri sera per i tifosi della Fiorentina. In circa 300 sostenitori della curva Fiesole, che per tutta la durata della gara aveva sostenuto la squadra con forza nonostante la prestazione imbarazzante, a fine partita si sono recati all'uscita della tribuna dello stadio Artemio Franchi per contestare squadra, allenatore, ma soprattutto la proprietà. Le forze dell'ordine si sono messe a protezione delle autorità che sono uscite dallo stadio ma non hanno avuto bisogno di intervenire: la protesta è rimasta su toni assolutamente civili.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...