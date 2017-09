Fiorentina-Bologna, probabili formazioni: Pioli verso la conferma dell'undici di Verona

Separate da un solo punto in classifica, Fiorentina e Bologna si incontreranno oggi pomeriggio alle 18 nel secondo anticipo della 4a giornata di Serie A.

Per i viola la gara contro gli emiliani assume un valore molto importante poiché la squadra è chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere nel roboante 0-5 inflitto a domicilio al Verona una settimana fa. Una gara, quella del Bentegodi, in cui a prescindere dalla prestazione non eccellente dei padroni di casa, si è finalmente vista una formazione viva, capace di esprimere gioco e dotata di interpreti interessanti.

Di fronte ci sarà il Bologna di Donadoni, avversario che contro i toscani è a secco di vittorie dalla stagione 2012-2013 quando si impose 2-1 al Dall'Ara. I rossoblu arrivano dalla pesante batosta interna col Napoli: uno 0-3 che tuttavia non rende giustizia alla buona prestazione della squadra, arresasi soltanto nel finale alla formazione partenopea. A dirigere l'incontro, che sarà preceduto da una raccolta fondi per le popolazioni colpite dall'alluvione a Livorno, sarà il signor Valeri della sezione di Roma.

Come arriva la Fiorentina

Pioli non ha a disposizione i due trequartisti Eysseric e Saponara: il primo sta recuperando dal problema alla caviglia accusato durante la sosta per le nazionali, il secondo giocherà con la Primavera per mettere minuti preziosi nelle gambe e guadagnare la miglior forma. Molto probabile avvenga una conferma per la formazione che ha asfaltato il Verona. Sportiello tra i pali, linea difensiva con Pezzella e Astori al centro e Gaspar e Biraghi sulle fasce, mediana a due con Badelj e Veretout, poi Thereau, Benassi e Chiesa ad agire alle spalle dell'unica punta SImeone.

Come arriva il Bologna

Lunga fila di indisponibili per Donadoni che dovrà fare a meno di Falletti, Torosidis, De Maio, Krejci, Maietta e Cheick Keita. Il tecnico dei felsinei dovrebbe schierarsi a specchio rispetto alla Fiorentina con un 4-2-3-1 così composto: Mirante in porta, Gonzalez e Helander centrali, Krafth e Masina terzini, Taider e Poli a protezione della difesa. In attacco Verdi, Palacio e Di Francesco si muoveranno alle spalle di Destro.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1) - Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Benassi, Théréau, Chiesa; Simeone. All.: Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1) - Mirante; Krafth, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Taider; Verdi, Palacio, Di Francesco; Destro. All.: Donadoni

Arbitro: Valeri di Roma

Diretta: Sky Sport 1/Premium Sport/FirenzeToday