Fiorentina-Bologna, probabili formazioni: senza Bernardeschi e Gonzalo

La Fiorentina affronta il Bologna nel match della 30^ giornata di Serie A. La Viola è la squadra di questo campionato che concede meno reti da fuori area in percentuale: solo l'8% dei gol subiti è arrivato dalla distanza, tre su 37.

QUI FIORENTINA - Sousa fa i conto con l'assenza di Bernardeschi che salta anche la partita di domenica per il persistere del dolore alla caviglia sinistra colpita dura contro l'Udinese. Va verso il forfait anche Vecino, squalificato Gonzalo.

QUI BOLOGNA - Fresco di debutto in Nazionale, Verdi è in rampa di lancio. Con Pulgar squalificato, Donadoni ha ancora alcuni dubbi: in particolare ballottaggio Mbaye-Krafth e Nagy-Viviani.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Chiesa, Vecino, Borja Valero, Tello; Saponara, Ilicic; Kalinic. Allenatore: Sousa.

Bologna (4-3-3): Mirante; Torosidis, Gastaldello, Maietta, Masina; Dzemaili, Nagy, Viviani; Verdi, Destro, Krejci. Allenatore: Donadoni.