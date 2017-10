Fiorentina, Biraghi si sfoga: "Minacce di morte alla mia famiglia per il fantacalcio"

Che li si ami o no, è innegabile che i social network abbiano un ruolo sempre più influente nella vita di tutti i giorno. Uno degli effetti di siti rinomati come Facebook, Twitter e Instagram è quello di aver ridotto la distanza tra le persone comuni e i cosiddetti vip con un'interazione quotidiana fatta di apprezzamenti, commenti e like, ma anche di insulti e critiche.

Una delle ultime notizie in questo campo riguarda un calciatore della Fiorentina, Cristiano Biraghi che in alcune dichiarazioni rilasciate a Premium Sport ha denunciato gli abusi verbali subiti dopo qualche prestazione non proprio brillante: "Dopo la sconfitta di Verona (2-1 per il Chievo al Bentegodi ndr) qualcuno ha scritto sul mio profilo Instagram augurando la morte dei miei familiari. A farmi esplodere di rabbia è ciò che ha scritto una persona, augurandosi addirittura che un familiare morisse nel match di ritorno a Firenze perché mi accusava di averlo fatto perdere al fantacalcio". Davanti a parole di una tale gravità, pronunciate per futili motivi, non si può certo parlare di appassionati: "Questi per me non sono tifosi - tuona Biraghi - né della Fiorentina né di altre squadre. Sono disposto ad accettare gli insulti, a patto che riguardino la mia prestazione: basta non venga tirata in ballo la mia famiglia".